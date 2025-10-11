Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:18

На Украине неизвестные «заминировали» три поезда

На Украине три поезда остановили из-за сообщений о минировании

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 11 октября, на Украине поступило сообщение о минировании трех поездов, сообщили в Telegram-канале Украинской железной дороги. Отмечается, что речь шла о маршрутах из Киева в Варшаву, из Днепра в Киев и из Тернополя в Киев.

Поезда остановили и осмотрели. В результате силовики не нашли взрывчатку. При этом пассажиров с транспорта ссадили.

Ранее в Крыму был задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу. По данным пресс-службы Центра общественных связей ФСБ России, им оказался житель Феодосии 1965 года рождения. Он инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене.

До этого в Липецкой области в два учебных заведения поступили анонимные сообщения о минировании. Спецслужбы проводили проверки в медицинском колледже в городе Ельце и в педагогическом колледже в Лебедяни.

Также в Уральском гуманитарном институте УрФУ имени Б. Н. Ельцина провели эвакуацию студентов и преподавателей из-за забытого чемодана. После проверки специалистами выяснилось, что предмет не представлял опасности. Учебный процесс возобновился через 10 минут. Объяснений происшествия учащимся не предоставили.

