14 декабря 2025 в 13:58

Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее

9news: ставший местом массовой стрельбы мост в Сиднее может быть заминирован

Фото: AP/ТАСС
Мост в Сиднее, с которого вооруженные преступники открыли стрельбу по прохожим, может быть заминирован, сообщает австралийский телеканал 9News. По его информации, полиция оцепила переправу и проводит осмотр на предмет взрывчатых веществ.

Полиция предупредила, что на мосту, который использовали стрелки, могли быть спрятаны взрывчатые вещества. В настоящее время проводится обыск на предмет возможных взрывчатых веществ, — говорится в материале.

Канал отмечает, что в результате стрельбы погибли десять человек, в том числе один из стрелков. Второй стрелок был ранен и находится в критическом состоянии. Количество пострадавших исчисляется десятками.

Ранее сообщалось, что среди погибших оказался раввин Эли Шленгер, посланник хасидского течения Хабад. Еще одной жертвой нападения стал председатель Еврейского совета Израиль-Австралия Арсен Островский, который в свое время возглавлял Международный юридический форум. Островский получил ранение в голову.

Стрельба в Сиднее, приведшая к массовым жертвам, произошла на пляже Бонди. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, содержат звуки выстрелов, которые, по всей видимости, производили мужчины, одетые в черное. Также в Сети появились кадры, как безоружный прохожий обезвреживает одного из стрелков на пляже в Сиднее. По первоначальным данным, в результате инцидента пострадали не менее 60 человек.

