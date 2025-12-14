Появились первые кадры стрельбы на пляже в Сиднее, где погибли люди

На пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба. На опубликованных в соцсетях кадрах слышны выстрелы, которые, судя по всему, производят мужчины в черном. Предположительно, их было двое. После первых выстрелов люди на пляже начинают в панике разбегаться.

По предварительной информации, пострадали минимум 60 человек. Раненых доставили в больницу Принца Уэльского в Рэндвике. Погибли 10 человек, в том числе дети. По данным СМИ, прозвучало 12 выстрелов. Среди пострадавших есть полицейский.

На пляже проходило мероприятие, приуроченное к празднованию Хануки. По словам организаторов, в нем приняли участие около двух тысяч представителей еврейской общины. На место прибыли более двух десятков машин экстренных служб, включая сотрудников полиции и медиков.

В правоохранительных органах полагают, что подготовка к нападению велась нескольких месяцев. Сообщается, что один из злоумышленников был ликвидирован на месте, второй получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

