14 декабря 2025 в 12:23

Названо число погибших в кровавой бойне на праздновании Хануки

Минимум 10 человек застрелили на собрании еврейской общины на пляже в Сиднее

Скорая помощь в Австралии Скорая помощь в Австралии Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате стрельбы во время празднования Хануки на пляже Бонди в Австралии погибли 10 человек, в том числе дети, передает The Sydney Morning Herald. Инцидент произошел на массовом собрании еврейской общины, один из нападавших задержан.

По данным журналистов, прозвучало не менее 12 выстрелов. Среди пострадавших, согласно предварительной информации, есть полицейский.

Ранее в генеральном консульстве России в Сиднее сообщили, что пока не располагают информацией о возможных погибших или раненых в результате стрельбы граждан РФ. Дипломаты подчеркнули, что поддерживают контакт с местными полицейскими.

Кроме того, в Брауновском университете в Соединенных Штатах произошла стрельба. Правоохранительные органы проводили поиск нападавшего, а администрация учебного заведения распорядилась, чтобы все студенты и работники оставались в помещениях.

Позже в американских правоохранительных органах сообщили, что в результате нападения в университете погибли два человека. Также были ранены несколько посетителей.

