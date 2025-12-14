Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:19

Стало известно, есть ли данные о погибших россиянах при стрельбе в Сиднее

ТАСС: данных о погибших россиянах в перестрелке в Сиднее пока нет

Полиция Австралии Полиция Австралии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские дипломаты пока не знают, есть ли среди погибших или пострадавших в результате стрельбы в Сиднее граждане РФ, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ австралийского города. В ведомстве подчеркнули, что находятся на связи с полицией.

В настоящее время они не располагают данными о том, что среди погибших во время стрельбы в Сиднее есть граждане России, — сказано в сообщении.

Ранее издание The Sydney Morning Herald сообщило, что минимум 60 человек получили ранения в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. По информации СМИ, пострадавших на скорой помощи доставили в больницу Принца Уэльского в Рэндвике. По неуточненным данным, 10 человек погибли.

До этого стало известно, что полиция объявила спецоперацию после стрельбы на пляже Бонди. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте и не выходить на улицы района. По предварительной информации, правоохранителям удалось задержать одного из нападавших. Второй стрелок, по неподтвержденным сведениям, был ликвидирован.

Сидней
происшествия
стрельба
россияне
