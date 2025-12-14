Названо число пострадавших во время стрельбы на пляже в Сиднее

Названо число пострадавших во время стрельбы на пляже в Сиднее Минимум 60 человек пострадали в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее

Минимум 60 человек получили ранения в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, сообщает The Sydney Morning Herald. По информации издания, пострадавших на скорой помощи доставили в больницу Принца Уэльского в Рэндвике. По неуточненным данным, 10 человек погибли.

На пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал, что на торжество пришли около двух тысяч членов еврейской общины. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в свою очередь заявил, что на месте ЧП работают полиция и экстренные службы.

События в Бонди шокируют и вызывают тревогу. Полиция и экстренные службы работают на месте происшествия, чтобы спасти жизни людей. Я мысленно с каждым пострадавшим, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что полиция объявила спецоперацию после стрельбы на пляже Бонди. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, правоохранителям удалось задержать одного из нападавших. Второй стрелок, по неподтвержденным сведениям, был ликвидирован.