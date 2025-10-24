Власти Красногорска обещали помочь пострадавшим от атаки БПЛА с жильем

Всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем и ремонтом, заявил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волков. Инцидент произошел вечером 23 октября

Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Уточнялось, что среди пяти пострадавших есть ребенок. Утром 24 октября появилась информация о самостоятельной эвакуации 70 человек.

Утром 24 октября пресс-служба российского Минобороны информировала, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.