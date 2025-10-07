Опубликовано первое фото после атаки ВСУ на АЭС в России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале опубликовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотника. На фотографии запечатлена башенная испарительная градирня энергоблока №6 с копотью в месте детонации дрона.

В результате украинский дрон столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС, произошла детонация БПЛА, — сообщил дипломат.

Нововоронежская АЭС, функционирующая с 1964 года, является одной из первых промышленных атомных станций России. Станция расположена в 3,5 км от города Нововоронеж и включает семь энергоблоков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Тюмени с помощью дронов FP-1, которые преодолевают расстояние свыше двух тысяч километров. Инцидент произошел 6 октября, в небе над городом были уничтожены три беспилотника, пытавшиеся атаковать предприятие в микрорайоне Антипино. Запуск дронов мог производиться с территории Харьковской области.