Стало известно, какими дронами ВСУ могли атаковали Тюмень

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Тюмени с помощью дронов FP-1, которые преодолевают расстояние свыше двух тысяч километров, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 6 октября, в небе над городом были уничтожены три беспилотника, пытавшиеся атаковать предприятие в микрорайоне Антипино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным источника, на территории Антипинского НПЗ после инцидента обнаружили обломки беспилотников. Анализ показал, что это упрощенная версия FP-1 с боевой частью 40 кг. Предположительно, украинские военные снизили боевую нагрузку, добавив в конструкцию дополнительный топливный бак для увеличения дальности.

Согласно информации канала, запуск дронов мог производиться с территории Харьковской области. Часть БПЛА была перехвачена в Курской области. Беспилотники FP-1 производятся на киевском заводе Fire Point, стоимость одного комплекта составляет около 4,5 млн рублей, отметил источник.

Ранее сообщалось, что над Тюменью сбили три беспилотных аппарата. По данным региональных властей, в результате инцидента никто не пострадал, взрывов и возгораний не зафиксировано. Уточнялось, что вражеские дроны были нейтрализованы над территорией одного из местных предприятий.