Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:14

Три БПЛА сбили в небе над Тюменью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три беспилотника были сбиты в небе над Тюменью, сообщил информационный центр правительства области. Власти региона передают, что пострадавших нет, взрывов и пожаров не зафиксировали. Уточняется, что дроны противника были уничтожены над территорией одного из местных предприятий.

На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено, — говорится в сообщении.

Перед этим Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщал о вспышках в небе над Тюменью. По словам местных, в сторону микрорайона Антипино выехали 15 машин МЧС, в городе начались проблемы со связью.

Ранее украинские военные совершили очередную атаку в Белгородской области при помощи дронов. Минобороны РФ сообщило, что за пять часов над регионом было уничтожено 14 летательных аппаратов. Суммарно за последние сутки было ликвидировано свыше 250 украинских дронов, атаке подверглись 15 регионов.

ВСУ также нанесли удар по Белгороду при помощи американских систем залпового огня HIMARS, из них выпустили по меньшей мере шесть снарядов. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке пострадали два человека, один погиб на рабочем месте. Он был на работах по ликвидации последствий предыдущего обстрела. Позже в реанимации в областной клинике умер второй.

Тюменская область
беспилотники
атаки ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.