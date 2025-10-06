Три БПЛА сбили в небе над Тюменью

Три беспилотника были сбиты в небе над Тюменью, сообщил информационный центр правительства области. Власти региона передают, что пострадавших нет, взрывов и пожаров не зафиксировали. Уточняется, что дроны противника были уничтожены над территорией одного из местных предприятий.

На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено, — говорится в сообщении.

Перед этим Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщал о вспышках в небе над Тюменью. По словам местных, в сторону микрорайона Антипино выехали 15 машин МЧС, в городе начались проблемы со связью.

Ранее украинские военные совершили очередную атаку в Белгородской области при помощи дронов. Минобороны РФ сообщило, что за пять часов над регионом было уничтожено 14 летательных аппаратов. Суммарно за последние сутки было ликвидировано свыше 250 украинских дронов, атаке подверглись 15 регионов.

ВСУ также нанесли удар по Белгороду при помощи американских систем залпового огня HIMARS, из них выпустили по меньшей мере шесть снарядов. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке пострадали два человека, один погиб на рабочем месте. Он был на работах по ликвидации последствий предыдущего обстрела. Позже в реанимации в областной клинике умер второй.