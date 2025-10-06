Число погибших в результате ракетного удара по Белгороду увеличилось В Белгороде умер пострадавший при ракетном ударе мужчина

В Белгороде умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по городу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, медики сделали все возможное, но не смогли спасти пациента.

В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось, — написал Гладков.

Украинские военные использовали для атаки на город реактивную систему залпового огня HIMARS. По энергетическому объекту было выпущено не менее шести снарядов. Гладков призвал граждан сохранять спокойствие и спрятаться в подвалах.

Ранее Гладков сообщил, что в результате очередного ракетного удара скончался житель Белгорода, помогавший ликвидировать последствия обстрела украинской армии. В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский БПЛА самолетного типа. В ведомстве указали, что над Крымом и Курской областью уничтожено 40 и 34 аппарата соответственно.