06 октября 2025 в 15:18

Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ

Гладков сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Белгорода ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Житель Белгорода, помогавший ликвидировать последствия обстрела украинской армии, скончался в результате очередного ракетного удара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой! написал губернатор.

По словам Гладкова, еще один пострадавший при обстреле доставлен в областную клиническую больницу с проникающим ранением легкого, он в тяжелом состоянии. В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.

Украинские военные применили для атаки на город реактивную систему залпового огня HIMARS. По энергетическому объекту было выпушено не менее шести снарядов. По данным Telegram-канала SHOT, в результате атаки пострадали два человека. Гладков призвал граждан сохранять спокойствие и спрятаться в подвалах.

