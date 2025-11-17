Три шота лимончелло в баре «отправили» школьницу в больницу В Белгороде школьницу забрали из бара в больницу после шотов лимончелло

Белгородскую девятиклассницу экстренно госпитализировали из бара, после того как она выпила сразу три шота лимончелло, передает Telegram-канал Baza. По его данным, подросткам продали алкоголь. После трех рюмок у девочки закружилась голова, и она потеряла сознание.

В материале сказано, что после капельницы подросток отказалась от госпитализации и уехала домой. В настоящее время правоохранители осуществляют проверку заведения в связи с продажей алкоголя несовершеннолетним лицам.

Также стало известно, что в образовательном учреждении на западе Москвы учащиеся девятого класса получили отравление, смешав транквилизатор с пивом и употребив получившийся состав в школьных стенах. Пятеро несовершеннолетних были госпитализированы, при этом медицинские работники охарактеризовали их состояние как стабильное.

До этого сообщалось, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих». По предварительной информации, причиной стал искусственный туман. Супруги вместе с сыном почувствовали едкий запах, а затем слабость и головокружение, после чего вызвали скорую помощь.