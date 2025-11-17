Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:13

Три шота лимончелло в баре «отправили» школьницу в больницу

В Белгороде школьницу забрали из бара в больницу после шотов лимончелло

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Белгородскую девятиклассницу экстренно госпитализировали из бара, после того как она выпила сразу три шота лимончелло, передает Telegram-канал Baza. По его данным, подросткам продали алкоголь. После трех рюмок у девочки закружилась голова, и она потеряла сознание.

В материале сказано, что после капельницы подросток отказалась от госпитализации и уехала домой. В настоящее время правоохранители осуществляют проверку заведения в связи с продажей алкоголя несовершеннолетним лицам.

Также стало известно, что в образовательном учреждении на западе Москвы учащиеся девятого класса получили отравление, смешав транквилизатор с пивом и употребив получившийся состав в школьных стенах. Пятеро несовершеннолетних были госпитализированы, при этом медицинские работники охарактеризовали их состояние как стабильное.

До этого сообщалось, что в Московском детском театре эстрады на Бауманской улице семье с ребенком стало плохо во время спектакля «Вождь краснокожих». По предварительной информации, причиной стал искусственный туман. Супруги вместе с сыном почувствовали едкий запах, а затем слабость и головокружение, после чего вызвали скорую помощь.

школьницы
алкоголь
Белгород
бары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
100 истребителей для Киева: как французские Rafale повлияют на СВО?
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.