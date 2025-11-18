Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS

Международной группе астрономов удалось зафиксировать первый радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в настоящее время движется через Солнечную систему. Что об этом известно, может ли это быть корабль пришельцев, опасен ли для человечества?

Первый сигнал с 3I/ATLAS

Ученые поймали сигнал 24 октября 2025 года с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке.

Сигнал был зарегистрирован в линиях поглощения ОН на частотах 1665 МГц и 1667 МГц. Профессор Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что следующий этап исследований запланирован на 16 марта 2026 года, когда космический аппарат «Юнона» попытается зафиксировать низкочастотные радиосигналы от кометы во время ее пролета мимо Юпитера.

Также астрономы зафиксировали лучи, исходящие из объекта 3I/ATLAS. По их мнению, природа лучей достоверно неизвестна, но они могут создаваться двигателями космического корабля.

«Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров», — сказано в заявлении.

Могут ли это быть пришельцы

Физик и популяризатор науки, профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа Митио Каку предположил, что объект 3I/ATLAS может представлять собой не только комету, но и потенциального разумного пришельца из другой звездной системы.

«Большинство говорит: „И что за шумиха? Это просто камень из космоса“. Другая группа считает: „Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы“», — прокомментировал физик.

На сегодняшний день зафиксировано лишь два случая вторжения межзвездных объектов в пределы Солнечной системы: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м. Открытие 3I/ATLAS привлекло значительное внимание научного сообщества.

Астроном из Гарварда Ави Леб также заявил, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. В своем блоге он отметил, что межзвездное тело демонстрирует странные свойства, например, оно не распадается после прохождения рядом с Солнцем, сохраняя целостность.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление», — подчеркнул Леб.

Что известно об объекте 3I/ATLAS

Межзвездный объект был обнаружен автоматической системой наблюдения ATLAS 1 июля 2025 года.

Размер объекта составляет 20–24 км в поперечнике, у него короткий хвост. На скорости в 60–70 км/с 3I/ATLAS практически «прошьет» насквозь Солнечную систему.

Максимальное сближение 3I/ATLAS с Солнцем состоялось 29 октября — около 203,5 млн км. 19 декабря он окажется на ближайшем расстоянии от Земли — 267 млн км.

Комета является уникальным межзвездным объектом с предполагаемым возрастом около 7,5 млрд лет, что делает ее на три млрд лет старше Солнца. В сентябре ученые зафиксировали аномальные изменения — объект начал менять цвет, что добавило загадочности этому космическому страннику. Дальнейшие исследования помогут лучше понять природу межзвездных объектов и их характеристики.

Ученые будут наблюдать за тем, как изменяется скорость объекта по мере его приближения к Солнцу. Если они обнаружат увеличение энергетического потенциала, это может свидетельствовать о наличии искусственной тяги.

