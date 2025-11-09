Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля» Astronomer's Telegram: ученые смогли поймать первый сигнал с объекта 3I/ATLAS

Международной группе астрономов удалось зафиксировать первый радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в настоящее время движется через Солнечную систему. Сигнал был принят 24 октября 2025 года с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке, пишет The Astronomer's Telegram.

Сигнал был зарегистрирован в линиях поглощения ОН на частотах 1665 МГц и 1667 МГц. Профессор Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что следующий этап исследований запланирован на 16 марта 2026 года, когда космический аппарат «Юнона» попытается зафиксировать низкочастотные радиосигналы от кометы во время ее пролета мимо Юпитера.

Объект 3I/ATLAS, впервые был обнаружен 1 июля. Комета является уникальным межзвездным объектом с предполагаемым возрастом около 7,5 млрд лет, что делает ее на три млрд лет старше Солнца.

Диаметр небесного тела составляет примерно 24 километра. В сентябре ученые зафиксировали аномальные изменения — объект начал менять цвет, что добавило загадочности этому космическому страннику. Дальнейшие исследования помогут ученым лучше понять природу межзвездных объектов и их характеристики.

Ранее физик и популяризатор науки, профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа Митио Каку предположил, что 3I/ATLAS может представлять собой не только комету, но и потенциального разумного пришельца из другой звездной системы. Открытие 3I/ATLAS привлекло значительное внимание научного сообщества.