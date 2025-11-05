Физик усомнился в «кометной» природе 3I/ATLAS Профессор Митио Каку предположил, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем

Межзвездный объект 3I/ATLAS может представлять собой не только комету, но и потенциального разумного пришельца из другой звездной системы, предположил физик и популяризатор науки, профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа Митио Каку в интервью с телеканалом Newsmax, опубликованном в соцсети X. Объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля с помощью телескопов NASA.

Большинство говорит: «И что за шумиха? Это просто камень из космоса». Другая группа считает: «Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы», — прокомментировал физик.

На сегодняшний день зафиксировано лишь два случая вторжения межзвездных объектов в пределы Солнечной системы: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м. Открытие 3I/ATLAS привлекло значительное внимание научного сообщества.

Исследователи будут наблюдать за тем, как изменяется скорость объекта по мере его приближения к Солнцу. Если они обнаружат увеличение энергетического потенциала, это может свидетельствовать о наличии искусственной тяги.

Ранее NASA зафиксировало первое негравитационное ускорение 3I/ATLAS. Профессор Ави Леб предположил воздействие неизвестной силы, отклоняющей объект от траектории. Исследователи считают, что ускорение может быть вызвано реактивным движением из-за интенсивной потери массы, что приведет к формированию газового шлейфа в ближайшие месяцы.