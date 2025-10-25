Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе Астрофизик Леб: летящий к Земле объект 3I/ATLAS может быть кораблем пришельцев

Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев, написал в своем блоге известный астрофизик Ави Леб. Он предположил, что космический гость способен выполнить маневр Оберта уже на следующей неделе.

Ученый допустил, что если 3I/ATLAS все-таки является массивным кораблем-носителем, то он, вероятно, продолжит полет по первоначальной траектории. Причем в точке перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты — прим. NEWS.ru) он может выпустить мини зонды для изучения планет.

Объект достигнет ее 29 октября 2025 года. Однако ученый добавил, что речь идет все-таки о комете. Астрофизик не стал исключать возможность эффекта «черного лебедя» (теория событий «черного лебедя» — это метафора, описывающая событие, которое становится неожиданностью, имеет серьезный эффект и часто неуместно рационализируется постфактум — прим. NEWS.ru).

Небольшую возможность маневра Оберта следует серьезно рассматривать как событие «черного лебедя» с малой вероятностью, учитывая его огромные последствия для человечества, — подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, что 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Исследования показали, что это комета из другой звездной системы. Возраст кометы превышает семь с половиной миллиардов лет, что делает ее старше Солнца на три миллиарда лет. Вероятно, это самая древняя комета, когда-либо зафиксированная учеными.