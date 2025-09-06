Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 12:35

Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS

Daily Mail: загадочный объект 3I/ATLAS на самом деле является кометой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что он является кометой, сообщает Daily Mail со ссылкой на астронома Марка Норриса. На снимках, предоставленных чилийскими учеными из обсерватории Джемини, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа. По словам Норриса, это свойственно именно кометам.

Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета, — заявил специалист.

Кроме того, у объекта есть длинный хвост. На данный момент комета мчится к Солнцу со скоростью 221 тыс. км в час. Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Его примерный возраст составляет более 7,5 млрд лет, то есть комета на 3 млрд лет старше Солнца.

Ранее астрономы обнаружили редкую систему из пяти сливающихся галактик, которая существовала уже через 800 млн лет после Большого взрыва. Наблюдения проводились с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Новая система получила название «Квинтет JWST».

До этого астрономы из Стокгольмского университета обнаружили протопланетный диск с необычным химическим составом. В нем почти нет водяного пара, а главную роль играет углекислый газ, что ставит под сомнение существующие модели формирования планет.

кометы
космос
астрономы
ученые
