Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS

Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS Daily Mail: загадочный объект 3I/ATLAS на самом деле является кометой

Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что он является кометой, сообщает Daily Mail со ссылкой на астронома Марка Норриса. На снимках, предоставленных чилийскими учеными из обсерватории Джемини, видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа. По словам Норриса, это свойственно именно кометам.

Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета, — заявил специалист.

Кроме того, у объекта есть длинный хвост. На данный момент комета мчится к Солнцу со скоростью 221 тыс. км в час. Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Его примерный возраст составляет более 7,5 млрд лет, то есть комета на 3 млрд лет старше Солнца.

