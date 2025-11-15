Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У кометы 3I/ATLAS заметили свойства искусственного происхождения

Астроном Леб: комета 3I/ATLAS показала признаки искусственного происхождения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Космический объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, заявил астроном из Гарварда Ави Леб. В своем блоге он отметил, что межзвездное тело демонстрирует странные свойства, например, оно не распадается после прохождения рядом с Солнцем, сохраняя целостность.

Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление, – подчеркнул Леб.

Ранее NASA зафиксировало первое негравитационное ускорение 3I/ATLAS. Профессор Ави Леб предположил воздействие неизвестной силы, отклоняющей объект от траектории. Исследователи считают, что ускорение может быть вызвано реактивным движением из-за интенсивной потери массы, что приведет к формированию газового шлейфа в ближайшие месяцы.

Тем временем физик и популяризатор науки, профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа Митио Каку предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может представлять собой не только комету, но и потенциального разумного пришельца из другой звездной системы. Объект 3I/ATLAS был открыт 1 июля с помощью телескопов NASA. На сегодняшний день зафиксировано лишь два случая вторжения межзвездных объектов в пределы Солнечной системы: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м.

