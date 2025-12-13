Роскосмос рассказал, когда можно увидеть разноцветный звездный дождь Роскосмос: метеорный поток Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря

В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года Земля встретится с самым ярким звездным шоу года — метеорным потоком Геминиды, сообщила пресс-служба Роскосмоса. В пик активности можно будет увидеть до 150 разноцветных метеоров в час. Наблюдать это космическое представление можно без телескопа.

Пик интенсивности потока придется в ночь на воскресенье. При ясной погоде и вдали от городской засветки зрелище будет особенно эффектным: по всему небу будут прочерчивать следы желтые, зеленые, красные и синие «падающие звезды». Главной помехой для астрономов-любителей может стать только плотная облачность.

Геминиды — ежегодное декабрьское явление, возникающее, когда наша планета проходит через шлейф частиц, оставленных загадочным объектом Фаэтон. Свое название поток получил от созвездия Близнецов (Gemini), где находится его радиант — точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Такой вывод был сделан после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра.