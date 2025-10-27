Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 08:38

Загадочный огненный след заметили в небе над Москвой

Странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем, сообщил Telegram-канал Mash. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит.

На кадрах, опубликованных в канале, виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо. Его было видно в Красногорске, Одинцово, Люберцах, Раменском, Видном и Жуковском.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS после 30 октября и до 17 ноября. В Московском планетарии отметили, что небесное тело максимально близко подойдет к Солнцу в ночь на 29 октября, расстояние между ним и звездой будет равняться 1,36 астрономической единицы.

До этого известный астрофизик Ави Леб выразил мнение, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость способен выполнить маневр Оберта с 3 по 9 ноября. В точке перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты) объект может выпустить мини-зонды для изучения планет.

