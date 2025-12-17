Новый год-2026
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя

В Борисоглебске двое очевидцев спасли девочку-подростка от душителя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Воронежской области двое юношей стали случайными свидетелями нападения неизвестного на школьницу и спасли ее, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент случился вечером 9 декабря в Борисоглебске, когда 18-летний Евгений Вельдин и его друг, прогуливаясь по Аэродромной улице, увидели, как мужчина средних лет внезапно начал душить 15-летнюю девочку. Благодаря оперативной реакции молодых людей нападавший был вынужден бросить жертву.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако очевидцам удалось снять его на камеру мобильного телефона. Эти кадры стали ключевой зацепкой для следствия. Сама пострадавшая уже дала показания в полиции; отмечается, что ее здоровью ничего не угрожает, во многом благодаря тому, что помощь пришла в первые же секунды нападения.

Ранее жителя Пензенской области приговорили к восьми годам колонии за интимную переписку с восьмилетними школьницами. Мужчина притворялся 10-летним мальчиком и отправлял порнографические материалы. Суд постановил, что мужчина общался с девочками ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей и формирования у детей «несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса».

