Землянам приготовиться? Загадочный объект достигнет планеты уже в 2025 году

Ученый из Гарварда объявил, что таинственный межзвездный объект приблизится к Земле до конца 2025 года. Почему объект 3I/ATLAS вызывает тревогу у ученых, чем необычен этот объект, кого тревожит проблема НЛО в наши дни?

Что известно об объекте 3I/ATLAS

Загадочный межзвездный объект был обнаружен автоматической системой наблюдения ATLAS 1 июля 2025 года. Профессор Ави Лёб, который наблюдает за ним с момента обнаружения, уверен, что пришелец из далекого космоса приблизится к Земле уже в 2025 году.

Объект получил название 3I/ATLAS, поскольку является третьим в истории человечества объектом, о котором ученые уверенно могут сказать, что он прибыл из межзвездного пространства. Первым в 2017 году был астероид 1I Oumuamua, за ним в 2019-м последовала комета 2I Borisov (он получил название в честь открывшего его крымского астронома-любителя Геннадия Борисова).

Астероид Oumuamua Фото: NASA/Global Look Press

По оценкам ученых, 3I/ATLAS достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Его размеры оцениваются в 20–24 км в поперечнике; объект обладает коротким хвостом. На скорости в 60–70 км/с объект практически «прошьет» насквозь Солнечную систему.

Максимальное сближение 3I/ATLAS с Солнцем ожидается 29 октября, расстояние составит около 203,5 млн км. 19 декабря будет максимальное сближение с Землей на расстоянии около 270 млн км.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с NEWS.ru подчеркнул: межзвездный пришелец способен принести неприятности только при столкновении с Землей.

«Была бы глобальная катастрофа похлеще той, которая случилась, когда в Землю попал астероид 65 млн лет назад. Даже не хочется измерять ядерными взрывами: это миллионы таких ядерных взрывов, как 50-мегатонная бомба, которая у нас испытывалась», — объявил Эйсмонт.

Почему в космическом объекте заподозрили вторжение со звезд

Астроном Лёб утверждает, что 3I/ATLAS может быть межзвездным кораблем и его пилоты не хотят, чтобы их обнаружили. Он даже не исключил возможность нападения на Землю. Ранее астроном из Гарварда предполагал корабль чужой цивилизации в астероиде Oumuamua: загадочный узкий сигарообразный объект длиной в 200 м мало похож на привычные астероиды. Его поддержали Адам Хибберд и Адам Кроул из британской некоммерческой организации Initiative for Interstellar Studies (i4is).

Сторонники этой теории приводят несколько аргументов:

наклон орбиты 3I/ATLAS лежит почти точно в плоскости эклиптики, однако в ретроградном (обратном) направлении, что статистически маловероятно;

объект по размерам похож на комету, но у него нет газовыделения и заметного хвоста;

3I/ATLAS пролетит близко от Венеры, Марса, Юпитера, Земли и Солнца, и вероятность, что такая траектория случайна, составляет менее 0,005%;

кроме того, объект демонстрирует аномальное ускорение, которое может указывать на наличие двигателей или намеренные маневры;

наконец, геометрия перигелия 3I/ATLAS позволяет выполнить обратный маневр Оберта — торможение с использованием гравитации Солнца.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из нашего поля зрения, утверждает Лёб.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта», — заявил ученый.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что искусственное происхождение 3I/ATLAS не доказано: свою статью они назвали «умозрительным упражнением».

«Строить предположение, что это несет какую-то опасность или угрозы, — это просто фантазии для того, чтобы привлечь внимание тех, кто за этим следит, или произвести сенсацию. Все эти разговоры не стоят гроша ломаного», — объявил Эйсмонт в разговоре с NEWS.ru.

Кто из крупнейших политиков внимательно следит за НЛО в 2025 году

Идея контакта с внеземным разумом, благожелательным или враждебным, продолжает тревожить умы человечества. Постепенно раскрываются ранее секретные материалы, которые касаются НЛО и возможных контактов с инопланетянами.

Так, ЦРУ раскрыло секретные файлы из проекта Remote Viewer, построенного на экспериментах в 1970–80-х годах с людьми, якобы обладающими ясновидением. Они назвали три базы инопланетян: на Аляске, в Южной Америке или Африке и на Титане, крупнейшем спутнике планеты Сатурн.

О живом интересе к теме НЛО заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В подкасте Ruthless Podcast он сказал, что «одержим» темой инопланетян.

«Я одержим всей этой темой НЛО. <…> Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — объявил Вэнс.

Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Неизвестно, о каких именно событиях прошлого года говорит Вэнс. В 2024 году в Пентагоне официально начала работу группа по исследованию «неопознанных воздушных феноменов» (UAP), так предпочли назвать НЛО. Были разработаны правила о том, как вести себя пилотам военных и гражданских самолетов, заметивших UAP, и сделаны официальные оценки их опасности для США и мира. До этого в 2023 году бывший сотрудник разведки Дэвид Груш в Конгрессе США заявил, что спецслужбы США долгое время ведут секретную программу по сбору обломков «инопланетных летательных аппаратов».

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