Интернет умер по всему миру? Сбой Cloudflare, когда починят

Вся мировая сеть Интернет ощутила последствия сбоя в работе у компании Cloudflare. Что произошло, какие сайты не работают, когда починят, влияет ли это на Россию?

Что такое сбой Cloudflare, что произошло

18 ноября компания Cloudflare, которую возглавляет миллиардер Мэтью Принс, сообщила о крупномасштабном сбое в своих системах. Компания — один из ведущих глобальных провайдеров сетевой инфраструктуры и контент-доставки, заявила о технической проблеме.

Сбой Cloudflare привел к проблемам на сайтах во всем мире. По данным Down Detector, только лишь за 10 минут на проблемы с серверами компании Cloudflare поступило более 5000 жалоб от пользователей со всего мира.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В 11:20 UTC (14:20 мск) мы обнаружили рост числа необычных запросов на ресурсах Cloudflare. Результатом стали ошибки в прохождении части трафика через нашу сеть. Мы пока не знаем причины роста трафика и работаем, чтобы заставить систему работать без ошибок», — объявила компания в электронной рассылке.

Причина аномального трафика неизвестна. Cloudflare не упоминала о возможности кибератаки.

Какие сайты не работают из-за сбоя Cloudflare

Сбой в инфраструктуре Cloudflare лишил пользователей доступа к множеству интернет-сервисов. Вместо интернет-страниц появляются ошибки вида 500 Internal Server Error, фирменные страницы Cloudflare с сообщениями о проблемах на стороне провайдера или просто бесконечную загрузку.

«Чтобы продолжить, разблокируйте challenges.cloudflare.com», — появляется надпись на многих сайтах.

Challenges.cloudflare.com — это капча, механизм безопасности на базе Cloudflare.

С проблемами столкнулись пользователи социальных сетей, онлайн-платформ и стриминговых сервисов, включая X, ChatGPT, Claude, Spotify, Feedly, Truth Social, а также разные видеоигры и игровые сервисы, включая League of Legends, Valorant и Faceit. Отдельные пользователи сообщили о сложностях с доступом к ChatGPT и другим доступным в Сети нейросетям. Инцидент затронул даже Downdetector — сервис, отслеживающий сетевые сбои.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Reuters отмечает, что количество инцидентов с крупными онлайн-сервисами увеличилось. Так, в октябре произошел сбой на облачных сервисах Amazon, которые обеспечивают работу таких сервисов, как Snapchat и Reddit.

Влияет ли сбой Cloudflare на Россию

Сбой в работе сервисов Cloudflare оказывает влияние на доступ к интернету из России так же, как и из других регионов. Любой масштабный сбой Cloudflare приводит к глобальным перебоям в работе множества сервисов.

В то время как многие крупные российские сайты используют отечественные аналоги или собственные решения, часть из них или их отдельные функции также могут зависеть от Cloudflare. В июне 2025 года наблюдались проблемы с доступностью ряда российских ресурсов и падение трафика Cloudflare в России из-за действий российских провайдеров по ограничению доступа к сетям Cloudflare.

