YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон

Пользователи двух операторов мобильной связи заявили, что у них нормально заработал YouTube. Какие это операторы, работает ли YouTube сейчас, с чем связано возобновление доступа к видеохостингу?

У каких операторов работает YouTube

Пользователи двух российских сотовых операторов сообщили, что восстановилась нормальная работа видеосервиса YouTube.

«YouTube заработал в РФ без всяких замедлений у ряда операторов. Видеосервис работает у пользователей МТС и „Билайна“», — пишут пользователи в Сети.

Некоторые также заявили, что YouTube начал нормально работать у оператора Т2. Люди продолжают тестировать работу сервиса на разных устройствах.

IT-блогер Максим Горшенин в своем Telegram-канале иронически связал восстановление работы YouTube с аварией на магистральном кабеле «Ростелекома» в Ярославской области.

«Интересный побочный эффект от повреждения кабеля „Ростелекома“ — внезапно заработал YouTube. Оказывается, это не серверы Google не обновлялись», — объявил он в своем Telegram-канале.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Корреспонденту NEWS.ru не удалось загрузить YouTube на своем устройстве. Слухи о том, что самая популярная в мире видеоплатформа периодически вновь начинает работать, возникают регулярно. Длится это обычно недолго.

Почему YouTube вдруг заработал, как это связано с Пентагоном

В Сети выдвинули предположение, что улучшение доступности YouTube якобы может быть связано с последними событиями в Америке. По одной из версий, министр обороны Пит Хегсет отдал распоряжение Киберкомандованию США прекратить любого рода активности против России в рамках общей реформы Киберкомандования.

Эта версия остается слухами. Официального подтверждения этой информации от американской стороны не поступало.

IT-эксперт Захар Стальненко считает, что причина кроется в настройках провайдеров.

«На мой взгляд, это не результат политического решения, а скорее временная техническая корректировка на уровне отдельных операторов. YouTube использует распределенную сеть серверов, и иногда часть трафика может „просачиваться“ через новые IP-адреса, которые еще не занесены в черные списки. Вероятно, МТС и „Билайн“ пока не успели заблокировать эти каналы. Но это не значит, что запрет снят. Скорее всего, доступ исчезнет через несколько дней или даже часов», — объяснил он СМИ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замедление работы YouTube в России началось в июле 2024 года. Официальные органы не называли причину блокировки работы, однако ряд депутатов Госдумы и IT-экспертов утверждали, что фактическая блокировка работы портала стала результатом антироссийских санкций и политики корпорации Google, которая владеет YouTube.

«В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к властям РФ», — заявил Путин, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги.

