Рекорды тепла сменят злые морозы? Прогноз погоды в Москве до конца осени

Зима никак не наступит в Москве, в столицу вновь пришло рекордное тепло. Сколько градусов принесет ноябрьское «бабье лето», придут ли морозы в 2025 году, как начнется зима?

Какая погода пришла в Москву к 18 ноября

Синоптики прогнозируют, что погода в Москве будет меняться, «словно картинки в калейдоскопе»: на столицу надвигается теплый фронт циклона.

Метеорологи сообщили, что к 10 утра в Москве повторился рекорд тепла 85-летней давности: на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до отметки плюс 9,4 градуса; в подмосковной Коломне потеплело до рекорда 2002 года, плюс 10,1 градуса; а в подмосковном Можайске рекорд был обновлен, там воздух прогрелся до плюс 9 градусов.

При этом столичный регион полностью распрощался со снежным покровом — вместо него на Москву идет мощный дождь, который уже залил западные районы Подмосковья. За сутки 18 ноября в столице ожидается более 11 мм осадков (почти 20% от месячной нормы).

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что к вечеру погода резко изменится: на столицу идет холодный фронт.

«С 15–16 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который сделает дожди кратковременными, усилит ветер и будет резко понижать температуру, вечером на севере и западе области дожди начнут переходить в мокрый снег. Температура воздуха - плюс 8–10 градусов, по области - плюс 6–11. Атмосферное давление существенно ниже нормы. В среду без осадков, местами гололедица, ночью - от 0 до минус 2, днем - от 0 до плюс 2 градусов», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Чего ждать от погоды в Москве до конца осени

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует, что зима со снежным покровом вернется «через неделю». По прогнозу Гидрометцентра Москвы, к этому времени температура вновь опустится до 0 градусов, погода станет более ясной.

Предстоящая неделя будет прохладной: температура днем не превысит плюс 2 градусов, а ночью будет холодать до минус 3, что создает риск гололеда. По прогнозу Foreca, Москву ожидает еще несколько сильных снегопадов.

Согласно долговременному прогнозу «Метеоновостей», до конца осени столица России так и не увидит настоящих морозов: в перерывах между циклонами, к 27–28 ноября, температура может падать до минус 3 градусов днем и минус 8 ночью, однако к 1 декабря ожидается новая оттепель, со снегопадами и суточной температурой выше 0.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, как начнется календарная зима

18 ноября к Санкт-Петербургу также подходит крупная зона осадков, однако температура в городе заметно ниже, чем в Москве.

«Температура воздуха в городе остается близкой к 0 градусов и если когда перейдет на плюс, то эти плюс полградуса роли не сыграют. Над регионом очень холодно, так что все осадки будут в виде снега. Так и рассчитываем на 2–5 см снега по территории Санкт-Петербурга к концу сегодняшнего дня», — предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Леус прогнозирует в среду местами небольшой снег и гололедицу: температура колеблется от отрицательной ночью (минус 2–4) до 0 градусов днем. Foreca прогнозирует небольшую оттепель в четверг-пятницу, однако это не окажет существенного влияния на характер погоды. До конца осени в Петербурге похолодает до минус 5 градусов. Такая погода (с облачностью, снегопадами и редкими прояснениями) будет держаться до начала календарной зимы.

«Метеоновости» прогнозируют, что и в Санкт-Петербурге резко потеплеет накануне начала зимы: мощный циклон принесет до плюс 5 градусов тепла и мокрый снег.

