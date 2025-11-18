Приметы 18 ноября: Ионов день — защита от неудач и обряды для невест

Воцерковленные люди чтут святителя Иону, новгородского архиепископа, 18 ноября. В народе дату прозвали Ионовым днем. Крестьяне верили, что сегодня нечистая сила пыталась навредить финансовым делам и сделкам. Ионов день также считался благоприятным для особых обрядов, которые помогали незамужним девушкам привлечь хороших женихов. А еще наши предки в этот день очищали дом, избавлялись от хлама и мусора, стремясь подготовиться к зимним трудностям и привлечь удачу.
Погода в Ионов день: приметы на 18 ноября
Если вокруг луны виден дымчатый круг — ожидаются морозы.
Иней на ивовых ветках — ноябрь будет холодным.
Много инея с утра — жди оттепель.
Ясное небо с северным ветром — скоро похолодает.
Яркие звезды на ночном небе считались знаком хорошей, ясной погоды.
Если в этот день выпадает снег — зима обещает быть снежной.
Гонимся за кроликом! Приметы о зверях и птицах
Большого количества примет на 18 ноября о зверях птицах не нашлось. Однако наши предки верили: если дикий кролик пробегал близко к дому, это предвещало похолодание.
Избавляемся от хлама: что можно делать 18 ноября
Выносить мусор и ненужные вещи — это считается очищением дома и избавлением от негатива.
Наводить порядок в доме, тщательно убирать углы — ранее предки так прогоняли дурную энергетику.
Проводить обряд для замужества. Незамужние девушки на рассвете выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки и небольшие предметы, сделанные своими руками (мелочи, бисер, ленты). Верили, что это поможет привлечь женихов.
После уборки можно сходить в баню, попариться веником — очищение не только физическое, но и символическое.
Приготовить блюда из редьки (тертую редьку, салаты) — в народе это было классическим угощением на Редькин день — так иногда называли День Ионы.
Без сделок: что нельзя делать 18 ноября
Нельзя принимать важные решения, заключать серьезные соглашения и подписывать документы. Считалось, что нечистая сила может «украсть» подпись или привести к неудаче в сделке. Чтобы обезопасить себя, при подписании советовали добавлять к подписи новый небольшой элемент.
Нельзя совершать большие покупки (особенно недвижимость) — верили, что они не будут служить долго или принесут проблемы.
Запрещалось поднимать с земли найденные вещи (особенно деньги или украшения) — это могло обернуться потерей удачи на целый год.
Не брать чужой веник — на нем может быть чужая негативная энергия.
Не делать уборку в доме чужого человека (например, мыть посуду в чужом доме) — могут переместиться беды к вам.
