Приметы 18 ноября: Ионов день — защита от неудач и обряды для невест

Воцерковленные люди чтут святителя Иону, новгородского архиепископа, 18 ноября. В народе дату прозвали Ионовым днем. Крестьяне верили, что сегодня нечистая сила пыталась навредить финансовым делам и сделкам. Ионов день также считался благоприятным для особых обрядов, которые помогали незамужним девушкам привлечь хороших женихов. А еще наши предки в этот день очищали дом, избавлялись от хлама и мусора, стремясь подготовиться к зимним трудностям и привлечь удачу.

Погода в Ионов день: приметы на 18 ноября

Если вокруг луны виден дымчатый круг — ожидаются морозы.

Иней на ивовых ветках — ноябрь будет холодным.

Много инея с утра — жди оттепель.

Ясное небо с северным ветром — скоро похолодает.

Яркие звезды на ночном небе считались знаком хорошей, ясной погоды.

Если в этот день выпадает снег — зима обещает быть снежной.

Гонимся за кроликом! Приметы о зверях и птицах

Большого количества примет на 18 ноября о зверях птицах не нашлось. Однако наши предки верили: если дикий кролик пробегал близко к дому, это предвещало похолодание.

Избавляемся от хлама: что можно делать 18 ноября

Выносить мусор и ненужные вещи — это считается очищением дома и избавлением от негатива.

Наводить порядок в доме, тщательно убирать углы — ранее предки так прогоняли дурную энергетику.

Проводить обряд для замужества. Незамужние девушки на рассвете выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки и небольшие предметы, сделанные своими руками (мелочи, бисер, ленты). Верили, что это поможет привлечь женихов.

После уборки можно сходить в баню, попариться веником — очищение не только физическое, но и символическое.

Приготовить блюда из редьки (тертую редьку, салаты) — в народе это было классическим угощением на Редькин день — так иногда называли День Ионы.

Без сделок: что нельзя делать 18 ноября

Нельзя принимать важные решения, заключать серьезные соглашения и подписывать документы. Считалось, что нечистая сила может «украсть» подпись или привести к неудаче в сделке. Чтобы обезопасить себя, при подписании советовали добавлять к подписи новый небольшой элемент.

Нельзя совершать большие покупки (особенно недвижимость) — верили, что они не будут служить долго или принесут проблемы.

Запрещалось поднимать с земли найденные вещи (особенно деньги или украшения) — это могло обернуться потерей удачи на целый год.

Не брать чужой веник — на нем может быть чужая негативная энергия.

Не делать уборку в доме чужого человека (например, мыть посуду в чужом доме) — могут переместиться беды к вам.

