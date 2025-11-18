Россиян ждут самые длинные за 12 лет новогодние каникулы

В предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится целых 12 дней подряд.

Светлана Бессараб подтвердила, что 31 декабря будет официальным выходным днем. Россияне уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы.

С 31 декабря <…> уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы, — сказала Бессараб.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Краснодарский край вошел в число самых популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди россиян. По его словам, в топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Позже стало известно, что жители России начали массово арендовать частные дома на Новый год. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», по сравнению с прошлым годом спрос подскочил на 40%.