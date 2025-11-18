Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 04:18

Россиян ждут самые длинные за 12 лет новогодние каникулы

Депутат Бессараб: 31 декабря 2025 года будет выходным днем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится целых 12 дней подряд.

Светлана Бессараб подтвердила, что 31 декабря будет официальным выходным днем. Россияне уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы.

С 31 декабря <…> уйдем на длительные 12-дневные новогодние каникулы, — сказала Бессараб.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Краснодарский край вошел в число самых популярных направлений для путешествий на новогодние каникулы среди россиян. По его словам, в топ мест также входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Позже стало известно, что жители России начали массово арендовать частные дома на Новый год. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», по сравнению с прошлым годом спрос подскочил на 40%.

каникулы
Новый год
Госдума
Светлана Бессараб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Трамп поздравил весь мир после принятия спорного решения
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Депутат объяснил выгоду для России от сотрудничества с БРИКС и ШОС
Долги, личная жизнь, слава на Украине: куда пропала Ольга Арнтгольц
Военкоры рассказали о ситуации в порту Измаила
Раскрыто, когда примерка в магазине может привести к дополнительным тратам
Названы три случая, когда досрочное закрытие кредитов не выгодно
Юрист назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
Зеленского заподозрили в поддержке коррупции в энергосекторе Украины
В РФ хотят вернуть советский метод отслеживания психически больных граждан
Россиянам назвали главные причины апатии и потери интереса к жизни
Россиян ждут самые длинные за 12 лет новогодние каникулы
Возврат купленных квартир собственникам назвали вызовом для законов РФ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.