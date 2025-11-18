Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:56

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 ноября: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 18 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Самарской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 ноября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», сообщения о перебоях мобильного интернета поступают из десятков регионов. В жалобах говорится, что пользователи не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов МТС. Сообщения оставляют пользователи из Москвы — 28%, Самарской области — 10%, Свердловской области, Удмуртии — по 9%, Сахалина, Иркутской, Ростовской областей — по 7%, Омской области — 5%, Новосибирской области, Тюмени — по 4%, Татарстана — 2%, Санкт-Петербурга, Приморского, Хабаровского, Краснодарского краев, Воронежской, Томской, Волгоградской областей — по 1%.

Жалобы о сбоях мобильного интернета оставляют и абоненты других операторов. В статистике фигурируют Москва, Татарстан, Астраханская, Тульская, Ивановская, Волгоградская, Омская, Ростовская области.

Почему не работает мобильный интернет 18 ноября

Пропускная способность мобильных сетей зачастую падает на фоне угрозы атаки БПЛА. Власти российских регионов предупреждают граждан о возможных неудобствах. Мера призвана обеспечить безопасность населения, сохранность гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Вечером 17 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил он.

Ночью 18 ноября в Пензенской области также задействовали план «Ковер», когда аэропорт не принимает и не выпускает суда. Оба предупреждения были сняты около 07:00 мск.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Губернатор Самарской области Василий Анохин заявил, что в регионе за ночь сбили четыре украинских беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков БПЛА работали оперативные службы.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО за ночь ликвидировали 11 беспилотников в трех районах региона. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет. В 07:59 мск Гусев снова объявил о беспилотной опасности.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, ограничения мобильного интернета являются новой реальностью, с которой жителям России придется мириться. Он добавил, что решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности и их необходимо принять как данность.

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Как утверждает эксперт по кибербезопасности Сергей Белов, новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — пояснил Белов.

