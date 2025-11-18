Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Издание MK.RU сообщило, что на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу готовилось покушение на Троекуровском кладбище. Что об этом известно, кто хотел убить бывшего министра обороны РФ?

Что известно о предотвращенном теракте на Троекуровском кладбище

14 ноября в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что спецслужбы Украины планировали покушение на одного из высших должностных лиц России. По данным ведомства, завербованные агенты разместили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

MK.RU утверждает, что преступники планировали убить Сергея Шойгу. Власти и правоохранительные органы пока не комментировали данную информацию.

«Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника. Имя его не раскрывалось. Как стало известно MK, покушение готовилось на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», — говорится в материале издания.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, украинские спецслужбы намеревались совершить убийство на Троекуровском кладбище ради сокрытия улик, поскольку в этом месте отсутствуют камеры видеонаблюдения. Преступники выбирали локацию с учетом минимизации числа возможных свидетелей.

«Преступники изучили все данные о чиновнике, его распорядок дня, кто его родственники и даже где похоронены его родители. Поняли, что у дома или у работы к нему подобраться не могут, поэтому решили организовать убийство на кладбище. Злоумышленники узнали, когда годовщина смерти или рождения родителей чиновника. Естественно, человек придет поклониться праху своих ближайших родственников. И к этой дате начали готовиться. Кладбище — самое удобное место, потому что людей мало, камер там нет, только если при въезде и выезде», — пояснил Игнатов.

Он подчеркнул, что для проникновения на кладбище под видом посетителей с целью приблизиться к могиле и разместить там взрывное устройство не требуется особых умственных способностей. В качестве примера криминалист привел случай на Котляковском кладбище, где в 1996 году прогремел взрыв у могилы бывшего председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея.

Кто причастен к планируемому покушению

Киеву удалось завербовать нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян. Киевлянин Джалолиддин Шамсов стал четвертым подозреваемым в этом деле. Российские правоохранительные органы разыскивают его, в частности, за незаконное распространение оружия.

Силовики изъяли у задержанных средства связи, а в мессенджерах обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе ФСБ также заявили, что представитель украинских спецслужб предлагал завербованным агентам наркотики за выполнение задания.

«В мессенджере я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — сказала задержанная.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что один из участников подготовки теракта ранее совершил убийство на территории Башкирии. По имеющейся информации, фигурант Джалолиддин Шамсов скрылся от следствия на Украине после совершения тяжкого преступления.

«Уроженец Таджикистана Шамсов получил гражданство РФ в 2010 году. В 2021 году он совершил в Башкирии убийство, но сбежал от правоохранителей и скрылся на Украине», — сказал собеседник журналистам.

