Агенты Киева хотели убить одного из высших госдеятелей РФ с помощью вазы

Спецслужбы Украины планировали покушение на одного из высших должностных лиц России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ РФ. По информации ведомства, для этого завербованные агенты установили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в Москве.
Отмечается, что Киеву удалось завербовать нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян. Четвертым фигурантом оказался житель Киева Джалолиддин Шамсов. Российские правоохранители разыскивают его в том числе за незаконный оборот оружия.
По данным ФСБ, камеру злоумышленники замаскировали под вазу с цветами. Силовики изъяли у задержанных средства связи, а в мессенджерах обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в государственной измене и переписке с украинскими кураторами. По заданию Киева он собирал сведения о месте жительства и транспорте одного из российских военнослужащих. Возбуждены два уголовных дела.