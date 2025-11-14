Раскрыто, что обещали агентам спецслужб Украины за покушение на чиновника ФСБ: задержанным за подготовку покушения на чиновника были обещаны наркотики

Задержанные по делу о подготовке покушения на высокопоставленного российского чиновника сообщили, что представитель украинских спецслужб предлагал им наркотики за выполнение задания. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ, подозреваемые ради этого отправились в Москву.

В мессенджере я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали, — сказала задержанная.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы разрабатывали план покушения на одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Согласно полученным данным, завербованные агенты установили автономное устройство видеонаблюдения у места захоронения родственников чиновника на территории Троекуровского кладбища в Москве. В ведомстве уточнили, что Киеву удалось привлечь к операции нелегального мигранта из Центральной Азии и двух граждан России с судимостями и наркотической зависимостью. Четвертым участником группы стал житель Киева.

До этого ФСБ России обнародовала видеоматериалы задержания мужчины, подозреваемого в государственной измене и поддержании контактов с украинскими кураторами. По полученным от Киева заданиям, он осуществлял сбор информации о месте проживания и транспортных средствах одного из российских военнослужащих.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.