Педофил с коловратом и мать-убийца с шизофренией: главные ЧП дня

Убившая шестилетнего сына мать мешала таблетки с наркотиками, уральский спортсмен сел на 17 лет за мастурбацию при ребенке, в Москве блогер-националист надругался над двумя девочками 11 и 13 лет — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мать-убийца мешала таблетки с алкоголем

Мать, которая убила и обезглавила своего шестилетнего сына в Балашихе, мешала таблетки от шизофрении с наркотиками. Мальчик был болен и не мог передвигаться самостоятельно. Голову ребенка женщина положила в рюкзак и выкинула в Гольяновский пруд, где его случайно нашли рабочие. Остальную часть тела силовики обнаружили на балконе в квартире, которую снимала подозреваемая.

Девушка наблюдалась у психиатра, и за последний год ей четыре раза вызывали скорую из-за тяжелого состояния. Минувшим летом с ней развелся супруг, отец убитого ребенка.

Бодибилдер-онанинст сел на 17 лет

В Краснодаре краевой суд приговорил бодибилдера Алексея Сушко к 17 годам колонии особого режима за мастурбацию при девочке в подъезде жилого дома. Инцидент произошел летом 2024 года в Анапе, куда Сушко приехал на отдых вместе с матерью и сыном.

«Мужчина поднимался вверх по лестнице и очень странно на нее смотрел, будто бы строил глазки, показался очень подозрительным. <...> Она обернулась назад и увидела, что мужчина повернулся в ее сторону, спустил шорты на уровень ниже колена, полностью оголив половой орган, который держал в руках. При этом смотрел ей в глаза, улыбался и потихоньку двигался в ее сторону. Она очень сильно испугалась и побежала вниз. На первом этаже она встретила подругу и сказала ей бежать», — говорилось в показаниях, записанных со слов пострадавшей.

Сушко настаивал, что в тот момент вовсе не занимался онанизмом, а всего лишь справлял малую нужду.

Националист надругался над двумя девочками

В Москве арестовали блогера-националиста Сергея Новикова, подозреваемого в растлении двух девочек. Следователи предъявили ему обвинение по трем статьям, а пострадавшими признаны две девочки в возрасте 11 и 13 лет. Он растлевал их не только в Сети, но и встречался с ними офлайн.

Примечательно, что на ранних фотографиях в Сети Берендей нарочито пытался перенять стиль создателя движения «Оккупай-педофиляй» Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак: надевал майки-борцовки, очки в тонкой оправе и носил стрижку могавк.

О Новикове известно, что он в разводе. В браке у него с супругой родился сын, которому сейчас уже 16 лет.

