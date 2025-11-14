Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:12

Раскрыто, почему СБУ выбрала кладбище для покушения на чиновника в России

Криминалист Игнатов: чиновника РФ хотели убить на кладбище ради сокрытия улик

СБУ СБУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские спецслужбы планировали убийство российского чиновника на Троекуровском кладбище с целью сокрытия улик, так как там нет камер видеонаблюдения, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, выбирая место, преступники стремились минимизировать число очевидцев.

Преступники изучили все данные о чиновнике, его распорядок дня, кто его родственники и даже где похоронены его родители. Поняли, что у дома или у работы к нему подобраться не могут, поэтому решили организовать убийство на кладбище. Злоумышленники узнали, когда годовщина смерти или рождения родителей чиновника. Естественно, человек придет поклониться праху своих ближайших родственников. И к этой дате начали готовиться. Кладбище — самое удобное место, потому что людей мало, камер там нет, только если при въезде и выезде, — пояснил Игнатов.

Он подчеркнул, что для проникновения на кладбище под видом посетителей с целью приблизиться к могиле и разместить там взрывное устройство не требуется особых умственных способностей. В качестве примера криминалист привел случай на Котляковском кладбище, где в 1996 году прогремел взрыв у могилы бывшего председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея.

Исполнителям преступления на Троекуровском кладбище даже не нужно было бы там находиться, они просто установили камеры и дистанционно следили за территорией. Соответственно, найти убийц было бы сложнее. Поэтому почтение сотрудникам ФСБ, предотвратившим преступление. Четко и профессионально сработали, — заключил Игнатов.

Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы намеревались совершить покушение на одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, для этого завербованные агенты установили автономную видеокамеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в столице.

покушения
Украина
Россия
чиновники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.