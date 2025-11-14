Раскрыто, почему СБУ выбрала кладбище для покушения на чиновника в России

Украинские спецслужбы планировали убийство российского чиновника на Троекуровском кладбище с целью сокрытия улик, так как там нет камер видеонаблюдения, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, выбирая место, преступники стремились минимизировать число очевидцев.

Преступники изучили все данные о чиновнике, его распорядок дня, кто его родственники и даже где похоронены его родители. Поняли, что у дома или у работы к нему подобраться не могут, поэтому решили организовать убийство на кладбище. Злоумышленники узнали, когда годовщина смерти или рождения родителей чиновника. Естественно, человек придет поклониться праху своих ближайших родственников. И к этой дате начали готовиться. Кладбище — самое удобное место, потому что людей мало, камер там нет, только если при въезде и выезде, — пояснил Игнатов.

Он подчеркнул, что для проникновения на кладбище под видом посетителей с целью приблизиться к могиле и разместить там взрывное устройство не требуется особых умственных способностей. В качестве примера криминалист привел случай на Котляковском кладбище, где в 1996 году прогремел взрыв у могилы бывшего председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея.

Исполнителям преступления на Троекуровском кладбище даже не нужно было бы там находиться, они просто установили камеры и дистанционно следили за территорией. Соответственно, найти убийц было бы сложнее. Поэтому почтение сотрудникам ФСБ, предотвратившим преступление. Четко и профессионально сработали, — заключил Игнатов.

Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы намеревались совершить покушение на одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, для этого завербованные агенты установили автономную видеокамеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в столице.