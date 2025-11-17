Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:23

Попросил у мамы денег на такси: наркоторговцы обезглавили юного курьера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 2020 году в Дублине пропал 17-летний подросток. Спустя время его расчлененное тело нашли в пригороде. Молодой человек оказался замешан в разборках между наркоторговцами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного разбирательства.

Наркокурьер

В последний раз 17-летнего Кина Малреди Вудса видели живым в городе Лаут 12 января 2020 года. В последующие дни его частичные останки были найдены в спортивной сумке в Кулоке и в сгоревшем автомобиле недалеко от стадиона «Крок Парк» в пригороде Дублина, пишет 98FM.

Мать рассказывала журналистам, что в день своего исчезновения Вудс позвонил ей и попросил оставить деньги на такси, поскольку намеревался вернуться домой поздно. Примечательно, что за восемь дней до этого полиция предупредила молодого человека, что его жизнь находится под угрозой, пишет thejournal.ie.

Спустя неделю после похорон следователи вышли на след предполагаемого убийцы. Были задержаны двое членов банды, занятой переделом черного рынка наркоторговли в столице Ирландии.

Дублин, Ирландия Дублин, Ирландия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетний Вудс был частью другого анклава. Наркоторговцы привлекли его как наркокурьера. Молодой человек успел провиниться перед законом и к моменту, когда был убит, уже находился под условным сроком за то, что выбивал с помощью насилия долги из местного подростка-наркомана.

Предполагается, что мужчины, убившие и расчленившие 17-летнего ирландского подростка, сняли свой жестокий акт расправы на видео, а затем выложили отснятый материал в интернет, рассказывали источники Daily Mail.

Заподозрили в убийстве

Среди подозреваемых оказался Пол Кросби. Он на момент преступления был в два раза старше своей жертвы. В разговоре со следователем он пояснил, что подростка подозревают в убийстве члена их банды.

Один из значимых участников преступной группировки был застрелен на выходе из спортивного зала. Позже причастность подростка к этому преступлению не была доказана. Разбирательство ведется по сей день.

10 лет за смерть юноши

В феврале 2023 года Пол Кросби был приговорен к 10 годам тюремного заключения за содействие убийству Кина, а его соучастник Джерард «Рокки» Круз — к семи годам.

Третий подозреваемый, Джерард «Гед» Маккенна, признался в уборке и уничтожении улик с места преступления. Мужчина замывал следы крови на диване, на котором был убит молодой человек, пишет The Mirror.

Против Кросби на суде играло то, что уже на момент разбирательства он характеризовался как склонный к насилию, был причастен к многочисленным убийствам и имел множество судимостей.

Сейчас в Дублине продолжается расследование, связанное с серией преступлений на фоне передела рынка наркоторговли. В числе фигурантов значатся восемь человек, передает Irish Independent. 6 ноября был задержан мужчина, который считается главарем банды наркоторговцев, известный по кличке Мистер Биг.

Читайте также:

Растлитель с коловратом: клона Тесака поймали на педофилии

«Вижу искуроченных людей»: Прохор Шаляпин о том, как нашел два трупа

Угрожал вырезать яичники: лжепсихолог насиловал клиенток под гипнозом

Развод и отчим-призрак: как жила мать, отрезавшая голову сыну-инвалиду

убийства
убийцы
расчленители
наркотики
криминал
происшествия
дети
подростки
Ирландия
Дублин
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Министр здравоохранения Липецкой области объявила об уходе с поста
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.