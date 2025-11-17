Попросил у мамы денег на такси: наркоторговцы обезглавили юного курьера

В 2020 году в Дублине пропал 17-летний подросток. Спустя время его расчлененное тело нашли в пригороде. Молодой человек оказался замешан в разборках между наркоторговцами. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного разбирательства.

Наркокурьер

В последний раз 17-летнего Кина Малреди Вудса видели живым в городе Лаут 12 января 2020 года. В последующие дни его частичные останки были найдены в спортивной сумке в Кулоке и в сгоревшем автомобиле недалеко от стадиона «Крок Парк» в пригороде Дублина, пишет 98FM.

Мать рассказывала журналистам, что в день своего исчезновения Вудс позвонил ей и попросил оставить деньги на такси, поскольку намеревался вернуться домой поздно. Примечательно, что за восемь дней до этого полиция предупредила молодого человека, что его жизнь находится под угрозой, пишет thejournal.ie.

Спустя неделю после похорон следователи вышли на след предполагаемого убийцы. Были задержаны двое членов банды, занятой переделом черного рынка наркоторговли в столице Ирландии.

Дублин, Ирландия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетний Вудс был частью другого анклава. Наркоторговцы привлекли его как наркокурьера. Молодой человек успел провиниться перед законом и к моменту, когда был убит, уже находился под условным сроком за то, что выбивал с помощью насилия долги из местного подростка-наркомана.

Предполагается, что мужчины, убившие и расчленившие 17-летнего ирландского подростка, сняли свой жестокий акт расправы на видео, а затем выложили отснятый материал в интернет, рассказывали источники Daily Mail.

Заподозрили в убийстве

Среди подозреваемых оказался Пол Кросби. Он на момент преступления был в два раза старше своей жертвы. В разговоре со следователем он пояснил, что подростка подозревают в убийстве члена их банды.

Один из значимых участников преступной группировки был застрелен на выходе из спортивного зала. Позже причастность подростка к этому преступлению не была доказана. Разбирательство ведется по сей день.

10 лет за смерть юноши

В феврале 2023 года Пол Кросби был приговорен к 10 годам тюремного заключения за содействие убийству Кина, а его соучастник Джерард «Рокки» Круз — к семи годам.

Третий подозреваемый, Джерард «Гед» Маккенна, признался в уборке и уничтожении улик с места преступления. Мужчина замывал следы крови на диване, на котором был убит молодой человек, пишет The Mirror.

Против Кросби на суде играло то, что уже на момент разбирательства он характеризовался как склонный к насилию, был причастен к многочисленным убийствам и имел множество судимостей.

Сейчас в Дублине продолжается расследование, связанное с серией преступлений на фоне передела рынка наркоторговли. В числе фигурантов значатся восемь человек, передает Irish Independent. 6 ноября был задержан мужчина, который считается главарем банды наркоторговцев, известный по кличке Мистер Биг.

