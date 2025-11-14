Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:05

Стало известно о криминальном прошлом обвиняемого в покушении на чиновника

ТАСС: подозреваемый в подготовке теракта в Москве ранее совершил убийство

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Один из участников подготовки теракта на Троекуровском кладбище в Москве ранее совершил убийство на территории Башкирии, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По имеющейся информации, фигурант Джалолиддин Шамсов скрылся от следствия на Украине после совершения тяжкого преступления.

Уроженец Таджикистана Шамсов получил гражданство РФ в 2010 году. В 2021 году он совершил в Башкирии убийство, но сбежал от правоохранителей и скрылся на Украине, — сказал собеседник журналистам.

Помимо обвинения в убийстве, ему также инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия, которое было применено при совершении преступления. Согласно предварительным данным, именно Шамсов, представившийся вымышленным именем Руслан, должен был осуществить закладку взрывного устройства в месте проведения церемонии.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении запланированного Киевом убийства одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти во время его визита к могилам близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ведомства, для подготовки этого преступления украинские спецслужбы завербовали четырех человек, включая мигранта из Центральной Азии.

