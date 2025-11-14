Появились кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство на кладбище

ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, которые готовили по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России. Как сообщает РИА Новости, оперативники работали по адресам проживания злоумышленников.

На кадрах видно, как правоохранители взламывают замки на дверях в квартиры и производят задержание преступников. Некоторых из них ловят прямо на улице. Также демонстрируется процесс допроса и найденные улики. Все лица скрыты в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что украинским спецслужбам удалось завербовать нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян. Четвертым фигурантом оказался житель Киева Джалолиддин Шамсов, разыскиваемый российскими правоохранителями.

До этого ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 для провокации. Самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.