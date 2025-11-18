Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 01:26

В Сети раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище

«МК»: группа диверсантов готовила покушение на Шойгу на Троекуровском кладбище

Сотрудник ФСБ Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Группа диверсантов по заданию украинских спецслужб могла планировать покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники. Предполагалось, что инцидент должен был произойти во время посещения политиком захоронения родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Официального подтверждения этой информации пока не появлялось. Теракт был вовремя предотвращен сотрудниками ФСБ.

По информации издания, взрывное устройство планировалось привести в действие с помощью видеокамеры, замаскированной в цветочной вазе на могиле. В результате оперативных мероприятий правоохранительным органам удалось предотвратить реализацию этого плана.

Федеральная служба безопасности 14 ноября сообщила о задержании трех предполагаемых соучастников подготовки теракта. Среди задержанных — двое граждан России, состоящие в браке, а также мигрант из одной из центральноазиатских стран.

Ранее сообщалось, что один из участников подготовки теракта на Троекуровском кладбище в Москве совершил убийство на территории Башкирии. По имеющейся информации, фигурант Джалолиддин Шамсов скрылся от следствия на Украине после совершения тяжкого преступления.

покушения
Шойгу
Украина
кладбище
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Туристы начали жаловаться на проблемы с европейскими купюрами
Россиянам объяснили, какой штраф грозит за неубранный сгоревший дом
Озвученное «Радиостанцией Судного дня» слово «Латвия» ввело Запад в ступор
Долина раскроет детали громкой аферы с ее квартирой
Коломойский назвал главных воров Украины: кто украл $100 млн «Энергоатома»
Психолог объяснила, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки в школе
Овечкин встретился с тяжелобольной фанаткой
Составлен список звезд, которых шантажировали интимными кадрами
Сенатор назвал причину бегства украинского министра Умерова в Турцию
Украинский боксер утратил звание абсолютного чемпиона мира
В ГД ответили на антироссийские заявления главы войск США в Южной Корее
В Сети раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище
«Чехия не продается»: несколько тысяч человек вышли на протесты в Праге
Названа вероятная причина убийства мальчика в Балашихе
Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди
Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район
Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы
Польша начала опасаться за свою безопасность
Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.