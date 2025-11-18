В Сети раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище

Группа диверсантов по заданию украинских спецслужб могла планировать покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники. Предполагалось, что инцидент должен был произойти во время посещения политиком захоронения родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Официального подтверждения этой информации пока не появлялось. Теракт был вовремя предотвращен сотрудниками ФСБ.

По информации издания, взрывное устройство планировалось привести в действие с помощью видеокамеры, замаскированной в цветочной вазе на могиле. В результате оперативных мероприятий правоохранительным органам удалось предотвратить реализацию этого плана.

Федеральная служба безопасности 14 ноября сообщила о задержании трех предполагаемых соучастников подготовки теракта. Среди задержанных — двое граждан России, состоящие в браке, а также мигрант из одной из центральноазиатских стран.

Ранее сообщалось, что один из участников подготовки теракта на Троекуровском кладбище в Москве совершил убийство на территории Башкирии. По имеющейся информации, фигурант Джалолиддин Шамсов скрылся от следствия на Украине после совершения тяжкого преступления.