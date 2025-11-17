Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России

Сегодня, 17 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 ноября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из множества регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов МТС. Сообщения оставляют пользователи из Москвы — 33%, Татарстана — 10%, Ярославской области, Санкт-Петербурга — по 8%, Свердловской области — 6%, Якутии, Челябинской, Новосибирской, Смоленской областей, Алтайского края, Ульяновской, Нижегородской областей — по 4%, Краснодарского края, Саратовской, Новгородской областей — по 2%.

Жалобы на неполадки мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Сбои регистрируются в Приморье, Татарстане, Москве, Краснодарском крае, Ярославской, Омской, Астраханской, Ульяновской, Свердловской областях, Удмуртии.

Почему не работает мобильный интернет 17 ноября

Понижение качестве сигнала Сети является мерой противодействия беспилотникам: интернет не работает в условиях угрозы атаки БПЛА. Об этом зачастую предупреждают власти российских регионов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вечером 16 ноября сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Позднее, ночью 17 ноября, также ввели план «Ковер» — аэропорт не принимал и не выпускал суда.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Ярославской области скорость мобильного интернета и связи снижают в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности, отвечая на жалобы жителей региона на неработающий интернет.

«Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, ограничения мобильного интернета являются новой реальностью, с которой жителям России придется мириться. Он добавил, что решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности и их необходимо принять как данность.

Что известно о сбое в работе крупнейшего банка в России

Утром 17 ноября в России произошел массовый сбой в работе мобильного приложения «Сбера», следует из данных сервиса Downdetector.su. Согласно графику обращений, основной пик жалоб пришелся на период с 06:00 мск до 08:00 мск, когда поступило более 1300 обращений.

По данным сервиса, больше всего (79%) пользователей жаловались на проблемы с доступом к мобильному приложению. О сбое личного кабинета сообщали 9% клиентов, о сбое сайта и всего сервиса — 5% и 3% соответственно.

В пресс-службе банка позже сообщили, что все сервисы банка возобновили работу в штатном режиме. Случившееся охарактеризовали как краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка.

