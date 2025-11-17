ВС России отбили шесть атак ВСУ под Красноармейском, «Купол Донбасса» прикрыл ТЭС от чешских беспилотников, взрывы в Одессе и нелепые смерти украинских военнослужащих вне боевых задач. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ предприняли шесть попыток деблокировать окружение под Красноармейском

Печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ бросили на прорыв окружения в районе Красноармейска, однако подразделение не добилось успеха. Боевую задачу по отражению атак украинских подразделений успешно выполнили российские войска группировки «Центр».

Как сообщили в Минобороны России, отбиты шесть атак подразделений ВСУ. Они произошли в районе населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики.

«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны

Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила беспилотники чешского производства, оснащенные 50-килограммовыми боевыми частями. По данным УФСБ России по Донецкой Народной Республике, целью дронов являлась Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет.

Кроме того, российские средства РЭБ уничтожили современный дрон FP-2 с фугасным зарядом, который пытался ударить по железнодорожной инфраструктуре города Докучаевска. Помимо этого, были обезврежены украинские ударные БПЛА с осколочно-фугасными боеприпасами, которые, вероятно, летели на электротехническую подстанцию в Куйбышевском районе Донецка.

Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны перехватили 16 украинских БПЛА за три часа 16 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны. Семь беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Курской областью, пять — над Брянской и четыре — над Белгородской.

ВСУ вели атаку в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино

Украинский националистический батальон «Арей» участвовал в попытках контратаковать Курскую область после ее освобождения российскими войсками, сообщил бывший солдат формирования Павел Вовченко. Военнопленный добавил, что подразделение пытались усилить в районе поселка Теткино на протяжении более двух недель.

Однако впоследствии солдат вывели с позиций из-за значительных потерь. После попыток контратаковать ВС России украинцев начали «разматывать» беспилотниками.

Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя

Российский пилот, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», назвал необычное произношение буквы «Г» главным фактором распознавания злоумышленника. Благодаря вниманию к деталям попытка вербовки была предотвращена.

По словам летчика, мужчина связался с ним, представившись журналистом западного издания и предъявив фотографию пресс-карты. Пилот отметил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него сомнения относительно его истинной национальности и намерений.

Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины

В городе Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована по всей территории Одесской области.

Сообщение о взрыве появилось в официальных источниках без дополнительных подробностей о характере и возможных последствиях инцидента. Местные власти пока не комментируют произошедшее и не предоставляют информацию о возможных разрушениях.

Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий

На Украине участились случаи небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ. Источники в российских силовых структурах обратили внимание на гибель военного в Кировоградской области.

Его заманили под предлогом продажи авто и убили с целью ограбления. В Краматорске украинский солдат погиб от взрыва пауэрбанка, купленного на рынке, однако эта версия вызывает вопросы.

