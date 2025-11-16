Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября

Прорыв ВС РФ и взятки ради службы в тылу: новости СВО на вечер 16 ноября

Российские войска совершили мощный прорыв в Запорожской области и разнесли пусковые установки ракетного комплекса «Нептун», украинские пленные пожаловались на невыполнимые приказы и взятки, а Киев заподозрили в подготовке новых провокаций. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ совершили мощный прорыв

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток».

По данным ведомства, при освобождении Ровнополья штурмовые подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника сразу на пять километров. В операции участвовали солдаты 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии.

Кроме того, как рассказал пулеметчик с позывным Иркут, российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав гранатами.

Украинский «Нептун» не пережил схватку с «Искандером»

Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удары по украинским позициям, уничтожив пусковые установки ракетного комплекса «Нептун». ВС РФ поразили боевую машину РСЗО HIMARS, а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Дополнительно были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Как уточнили в министерстве, удары наносились с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Ведомство также показало кадры уничтожения украинского комплекса «Нептун».

Пленные раскрыли правду об армии и взятках

Согласно информации источника в силовых ведомствах, военнослужащие 57-й бригады украинской армии оставляют занимаемые позиции на Харьковском направлении. При этом отдельные из них пытаются скрыться, выдавая себя за гражданских. Один из военнослужащих попал в плен.

Сложивший оружие украинский боец Антон Чернявский признался, что сослуживцы хотели убить его дроном. По словам военного, это произошло уже после того, как он попал в плен.

Другой украинский пленный, Иван Савич, рассказал, что командиры дают им невыполнимые приказы. Он пожаловался, что бойцов посылают на смерть. По словам Савича, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен.

Еще один украинский пленный, Иван Сидельник, признался, что украинские военные отдают командирам больше половины зарплаты. По его словам, взятки позволяют бойцам оставаться в тылу и не принимать участия в боевых действиях.

Какие провокации готовит Киев на фоне провалов

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что чем ближе завершение конфликта на Украине, тем больше Москва увидит провокаций со стороны Киева. По его словам, боевые действия обязательно закончатся победой России. При этом Запад, в особенности Великобритания, лишь поощряют провокации со стороны Украины.

Как считает военный эксперт Василий Дандыкин, Украина может усилить попытки атак на российские атомные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Он отметил, что на фоне провалов на фронте ВСУ будут пробовать наносить удары вглубь российских территорий.

Как скоро Украина согласится на прекращение огня

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому снять запрет на проведение переговоров с Россией. По его словам, Москва хочет вести диалог.

При этом, как считает президент Финляндии Александр Стубб, ожидать прекращения огня на Украине в ближайшее время не стоит. По его словам, хотелось бы, чтобы «хоть что-то было достигнуто» к марту следующего года.

