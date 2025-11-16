ВСУ прикинулись мирными жителями, чтобы сбежать из-под Харькова Солдаты ВСУ под Харьковом пытаются бежать под видом мирных жителей

На Харьковском направлении военнослужащие 57-й бригады ВСУ оставляют занимаемые позиции, при этом отдельные из них пытаются скрыться, выдавая себя за гражданских лиц, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах. По их информации, один из украинских военных был взят в плен.

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти, — сказал источник.

Ранее источник в российских силовых ведомствах информировал, что пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам на территории Харьковской области. По его информации, украинские военные находились на боевых позициях без ротации с весны.

До этого поступали сообщения о методичной ликвидации солдат ВСУ в районе Северска ДНР, где российские подразделения постепенно сужают кольцо окружения. Военный эксперт Андрей Марочко охарактеризовал эту операцию как планомерное сжатие огневого котла.