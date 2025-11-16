Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте Военэксперт Дандыкин: Украина может усилить попытки атак на АЭС и НПЗ в России

Украина может усилить попытки атак на российские атомные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что на фоне провалов на фронте ВСУ будут пробовать наносить удары вглубь территории РФ.

ВСУ могут нарастить количество атак. Потому что на фронтах не все ладится. Они пытаются, стараются, но судя по всему, у них не получается. По Нововоронежской атомной станции били. Это уже ядерный терроризм в чистом виде. Наш глава Росатома [Алексей Лихачев] встречался с главой МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] по этому поводу. Ситуация действительно серьезная — это уже полная оголтелость. До этого были атаки на Курскую и Смоленскую атомные станции — пытались прорваться туда, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт не исключил, что ВСУ могут постараться поразить портовую инфраструктуру РФ. В этой ситуации российской армии нужно пресекать подобные попытки, добавил он.

Могут бить по НПЗ или по хранилищам топлива, в том числе по портам и по судам. Нам надо не дожидаться удара, надо бить первыми, — резюмировал Дандыкин.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится получить от стран Запада системы Patriot PAC-3. По его словам, украинский политик также намерен укрепить противовоздушную оборону в стране аналогами данного комплекса.