16 ноября 2025 в 12:48

В Финляндии обратились к Зеленскому по поводу России

Политик Мема: Зеленскому нужно снять запрет на переговоры с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский должен снять запрет на проведение переговоров с Россией, считает член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам в соцсети Х, Москва хочет вести диалог.

Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой, — написал он.

Ранее Мема призвал прекратить перевооружение Европы, предупредив о риске перерастания текущей ситуации в ядерный конфликт. По его мнению, в ближайшие годы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приведет Европу к войне.

До этого Мема заявил, что президенту США Дональду Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

