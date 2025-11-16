Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 08:41

В США предупредили Россию об усилении провокаций Украины

Экс-аналитик Риттер: Украина будет усиливать провокации против России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Чем ближе завершение конфликта на Украине, тем больше Москва увидит провокаций со стороны Киева, такое мнение высказал бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер. По его словам, которые приводит ТАСС, боевые действия обязательно закончатся победой России. При этом Запад, в особенности Великобритания, лишь поощряют провокации со стороны Украины, отметил он.

Я считаю, что по мере того, как этот конфликт будет приближаться к своему трагическому [для Украины] концу — то есть к победе России, Украина будет наращивать масштабы своих провокаций, — сказал Риттер.

Ранее экс-аналитик заявил, что удары возмездия со стороны российской армии оказывают серьезное политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского. По словам Риттера, страна оказалась на грани полной потери электричества, что не может не сказаться на позициях главы государства.

Вместе с этим корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер обратил внимание, что Киев превратился в опасное место для Зеленского. Основную угрозу представляют антикоррупционные митинги, охватившие столицу, отметил он.

Украина
Киев
ВСУ
провокации
СВО
конфликты
Запад
