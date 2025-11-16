Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 07:16

«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским

Риттер: удары РС России оказывают большое давление на Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Удары возмездия ВС России оказывают серьезное политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, страна оказалась на грани полной потери электричества, что не может не сказаться на позициях главы государства.

Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского, — констатировал он.

Ранее в Одессе прогремел взрыв на энергетическом объекте, из-за чего начался пожар. Глава областной администрации Олег Кипер объявил, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме благодаря резервному питанию.

До этого экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил о риске тотального блэкаута в стране, призвав отделить энергетику от политики. Он уверен, что Украина может столкнуться с полным отключением электроэнергии, которое будет развиваться поэтапно.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд дело бывшего заместителя министра энергетики. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

Владимир Зеленский
Украина
ВС РФ
электричество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.