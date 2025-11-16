«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским

«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским Риттер: удары РС России оказывают большое давление на Зеленского

Удары возмездия ВС России оказывают серьезное политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, страна оказалась на грани полной потери электричества, что не может не сказаться на позициях главы государства.

Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. <…> Это окажет огромное политическое давление на Зеленского, — констатировал он.

Ранее в Одессе прогремел взрыв на энергетическом объекте, из-за чего начался пожар. Глава областной администрации Олег Кипер объявил, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме благодаря резервному питанию.

До этого экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил о риске тотального блэкаута в стране, призвав отделить энергетику от политики. Он уверен, что Украина может столкнуться с полным отключением электроэнергии, которое будет развиваться поэтапно.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд дело бывшего заместителя министра энергетики. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.