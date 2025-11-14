Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом

НАБУ и САП направили в суд дело украинского экс-замминистра энергетики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд дело бывшего заместителя министра энергетики, сообщила пресс-служба НАБУ. Экс-чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя министра энергетики, обвиняемого в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района, — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о намерении бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова покинуть государство. Такие планы связаны с предъявлением ему обвинения в организации коррупционных схем в энергетической отрасли.

Кроме того, высший антикоррупционный суд Украины сообщил об избрании меры пресечения для исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. Указанное решение принято в контексте уголовного производства о коррупционных схемах в национальной энергетической сфере.

