10 сентября 2025 в 14:40

ЕАЭС может пополниться еще одним государством

Пакистан сообщил об изучении вопроса о вступлении в ЕАЭС

Пакистан рассматривает возможность вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и уже проводит подготовительные мероприятия, заявил замминистра торговли страны Насир Хамид в комментарии ТАСС. По его словам, власти государства сейчас изучают все возможности для этого.

В настоящий момент мы еще не ведем переговоры с ЕАЭС. Но мы занимаемся подготовительной работой и изучаем для себя возможности, — высказался замминистра.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза, отметив, что это связано с несовместимостью членства в ЕАЭС и Европейском союзе. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции граждан, хода переговоров, анализа текущей ситуации, а также оценки доступных вариантов и альтернатив.

Кроме того, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что вопрос выхода Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в ЕС может решаться исключительно народом страны. Он отметил, что при этом необходимо учитывать все возможные обстоятельства и факторы.

