Армения может выйти из ЕАЭС Пашинян не исключил выход Армении из ЕАЭС из-за сближения с Евросоюзом

Армения может выйти из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с невозможностью одновременного членства в Европейском союзе, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян. Он сказал, что данный выбор будет зависеть от мнения армянского народа, текущей ситуации в переговорных процессах, анализа сложившейся обстановки, а также доступных возможностей и альтернатив.

Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда придет момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение, — сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян во время брифинга заявил, что установление мира с Азербайджаном не означает полного отсутствия нерешенных вопросов между сторонами. По его словам, мир достигнут, однако сохраняются проблемы, требующие дальнейшего обсуждения.

Пашинян также говорил о необходимости ухода с поста Католикоса всех армян Гарегина II (Ктича Нерсисяна). Премьер-министр подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, и он намерен продолжать движение для достижения данной цели.