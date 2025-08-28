День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:56

Армения может выйти из ЕАЭС

Пашинян не исключил выход Армении из ЕАЭС из-за сближения с Евросоюзом

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Армения может выйти из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с невозможностью одновременного членства в Европейском союзе, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян. Он сказал, что данный выбор будет зависеть от мнения армянского народа, текущей ситуации в переговорных процессах, анализа сложившейся обстановки, а также доступных возможностей и альтернатив.

Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда придет момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение, — сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян во время брифинга заявил, что установление мира с Азербайджаном не означает полного отсутствия нерешенных вопросов между сторонами. По его словам, мир достигнут, однако сохраняются проблемы, требующие дальнейшего обсуждения.

Пашинян также говорил о необходимости ухода с поста Католикоса всех армян Гарегина II (Ктича Нерсисяна). Премьер-министр подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, и он намерен продолжать движение для достижения данной цели.

Армения
ЕАЭС
Евросоюз
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Стало известно о проблеме с возрастом в украинской армии
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.