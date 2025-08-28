Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы

Установление мира с Азербайджаном не означает отсутствия нерешенных вопросов между сторонами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга. По его словам, мир достигнут, но сохраняются проблемы, требующие обсуждения, передает ТАСС.

Да, мир установился, но это не значит, что у нас нет вопросов и нерешенных проблем. Но мир нужно беречь, — отметил политик.

Ранее в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна. По итогам переговоров была подписана совместная декларация из семи пунктов. В документе подтверждается стремление Баку и Еревана к установлению мира и восстановлению отношений.

Позднее глава Белого дома отправил Алиеву фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер». На снимке они с Алиевым и Пашиняном сидят рядом, держась за руки, после подписания предварительного соглашения.

В свою очередь, первый зампред комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил, что подписание мирной декларации привело к потере Арменией значительной части территории и суверенитета. По его словам, соглашение не предоставило Еревану каких-либо преимуществ взамен.